Precetto pasquale Interforze al Duomo di Siracusa

Si è svolta questa mattina, in Duomo a Siracusa la celebrazione del precetto pasquale – tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle forze armate, delle forze dell’ordine e degli altri corpi insieme ai rappresentanti delle associazioni d'arma. La funzione religiosa è stata presieduta dall'Arcivescovo di Siracusa Monsignor Francesco Lo Manto alla presenza dei cappellani militari di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari in rappresentanza anche della Prefettura, del Comune di Siracusa, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa e della Polizia Municipale.

Nel corso dell’Omelia, Monsignor Lo Manto ha ringraziato le Forze Armate per la loro preziosa e professionale opera sia in Patria che all’estero, sottolineando l’importante contributo per il mantenimento della pace, formulando i migliori auguri per le prossime festività pasquali.