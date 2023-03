La Prefettura di Ragusa chiude il Cas: trasferiti i 24 migranti ospiti

La Prefettura di Ragusa rende noto che, a seguito di controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di accoglienza dei migranti presso le strutture Cas, è stata disposta la chiusura con effetto immediato di un Centro di Accoglienza Straordinario nel territorio provinciale.

"L'accesso ispettivo (contabile-amministrativo e sanitario) - si legge in una nota - è stato effettuato dallo staff amministrativo e contabile di questa Prefettura con l'ausilio di personale Euaa - European Union Agency for Asylum qui assegnato e con il supporto dell'Azienda Sanitaria Provinciale, nell'ambito di una programmata attività di monitoraggio e controllo delle condizioni di accoglienza e del rispetto degli standard previsti dagli strumenti contrattuali sottoscritti tra la Prefettura e gli enti gestori delle strutture di accoglienza".

"A seguito della disposta chiusura dell'attività del Centro ispezionato - prosegue la nota -, nella mattinata odierna si è provveduto a trasferire i 24 migranti ospitati in altri Centri di Accoglienza Straordinari del territorio provinciale".

"Nell'ottica di un costante monitoraggio e verifica di eventuali criticità, in raccordo con le recenti direttive diramate dal Ministero dell'Interno, i controlli ispettivi a cura della Prefettura, proseguiranno nei confronti delle altre strutture di accoglienza convenzionate, al fine di garantire il rispetto degli standard di accoglienza e delle condizioni igienico sanitarie", conclude la nota.