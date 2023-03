Siracusa, centauro perde il controllo dello scooter e finisce in ospedale

Incidente stradale questa sera verso le 20 in viale Zecchino a Siracusa. Un ragazzo a bordo di uno scooter mentre era in direzione di marcia verso via Tisia, è finito sull'asfalto, con lo scooter che gli è finito addosso, bloccandolo a terra. Il mezzo è stato sollevato soltanto quando arrivati i soccorritori del 118, mentre era attesa la pattuglia della polizia municipale. Non è chiara la dinamica dell'incidente. E' probabile che il motociclista sia stato costretto a fare una brusca manovra per evitare uno scontro con una Peugeot che usciva da via Filippo Juvara. Al momento non si può stabilire se la vettura ha toccato la moto, oppure se si è trattato di un incidente autonomo. Quando sul posto sono arrivati i soccorritori, il ragazzo era vigile, ma dolorante. Sarebbe rimasto ferito ad una gamba, al collo ed avrebbe detto agli operatori di avere delle fitte all'altezza della milza. In viale Zecchino il traffico si è bloccato per poco più di un quarto d'ora in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine per i rilievi del caso.