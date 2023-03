Il caso Cannes, le critiche del M5s e del PD all'Ars: danni all'immagine dellaSicilia

La pronuncia del Tar sul caso Cannes praticamente mette nero su bianco le responsabilità, già peraltro evidentissime, del governo Musumeci sull'operazione. Chi risponderà ora del danno di immagine fatto alla Sicilia? Se lo dovrebbe chiedere in prima istanza Schifani, che si è limitato a mettere in piedi un abile gioco delle tre carte, con un discutibilissimo cambio di deleghe tra assessori, per chiudere la partita. Sarebbe stato doveroso invece, da parte dell'attuale presidente della Regione, chiedere conto e ragione dell'opacissima gestione della vicenda ai suoi alleati romani, di cui evidentemente continua ad essere succube, come, tra l'altro, dimostra l'indecente sì al ddl Calderoli sull'autonomia differenziata”. Lo afferma il capogruppo del M5S all'Ars, Antonio De Luca

Sul caso Cannes interviene anche il PD con il parlamentare regionale. Nello Dipasquale.

"La sentenza del Tar sulla vicenda Cannes, che respinge le pretese di 'Absolute Blue', è una buona notizia ma al tempo stesso getta pesanti ombre sulla gestione dell'intera operazione di promozione turistica portata avanti dalla Regione negli ultimi anni dal momento che i giudici hanno inviato la loro sentenza alla Procura presso il Tribunale di Palermo e alla Procura regionale della Corte dei conti: ciò significa che potrebbero emergere possibili profili di illeciti o danni per le casse della Regione". Lo dice il deputato del Partito democratico all'Ars, Nello Dipasquale. Secondo Dipasquale "i giudici del Tribunale amministrativo parlano chiaramente: per quella operazione di marketing turistico bisognava emettere un regolare bando e non c'erano i presupposti per la procedura negoziata con affidamento diretto, eppure - conclude - questa è stata la strada scelta dal precedente governo, a guida Nello Musumeci, e perpetrata anche dall'attuale governo della destra, che attendiamo ancora in Aula all'Ars per rispondere all'interrogazione del Pd sulle spese sostenute per l'evento 'Sicily, women and cinema'".