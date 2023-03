Arrivato nel porto di Crotone un peschereccio con 500 migranti

E' attraccata al porto di Crotone poco dopo le 00:30 un'imbarcazione che trasportava circa 500 migranti, soccorsi al largo della costa calabrese dalla Guardia Costiera.

Si tratta di un peschereccio in pessime condizioni, che stava navigando in un mare forza 6.

La barca è arrivata scortata da tre motovedette della Capitaneria di Porto di Crotone e protetta da un rimorchiatore. Le operazioni di sbarco sono iniziate poco prima dell'una. I migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Isola di Capo Rizzuto. Sono tutti in salvo i migranti che si trovavano sulla nave. A bordo, secondo i primi riscontri, ci sarebbero solo uomini ed alcuni minori, in gran parte provenienti dall'Afganistan. Le operazioni di sbarco, coordinate dalla Prefettura di Crotone, sono state svolte dalla polizia. I migranti sono stati condotti nel centro di accoglienza di Sant'Anna.