Modica, la città virtuale diventa reale: riparte il tour del M5s nei quartieri

Riprende, in tutti i quartieri e contrade della città, il tour del M5S Modica dal nome: “La Città Virtuale diventa Reale”. Già prima della pandemia, infatti, il M5S di Modica col suo Consigliere Comunale, Marcello Medica, aveva perlustrato in lungo e in largo tutti i quartieri e le zone della città, stilando elenchi di istanze e proposte che sono state presentate all’attenzione dell’Amministrazione Comunale affinché ne desse seguito.

Nelle prossime settimane, il Consigliere Comunale Portavoce del Movimento 5 Stelle, Marcello Medica, accompagnato dagli attivisti del M5S Modica, comincerà a girare nuovamente per quartieri, zone e frazioni della città, per informare i cittadini sull’attività svolta a livello locale e non solo e raccogliere le loro idee e istanze per integrare il programma amministrativo dei prossimi cinque anni.

In questo senso, “la città virtuale diventa reale”, infatti, ogni cittadino avrà la possibilità di chiedere informazioni e fare proposte, oltre che online com’è già possibile attraverso facebook, direttamente ad un suo rappresentate istituzionale, allo scopo di migliorare la vivibilità del proprio quartiere e della città in generale.