Festa di San Giuseppe a Rosolini, il sindaco: si farà grazie alla generosità di tanti

Ultimi dettagli a Rosolini per la Festa di San Giuseppe che comincia la prossima settimana. Nessuna improvvisazione ed un programma di tutto rispetto, nonostante il default finanziario del Comune che non può spendere un solo centesimo. Ma come sempre in queste ricorrenze, entra in campo la generosità di commercianti, artigiani e imprenditori locali, per coprire le spese di un evento tanto atteso come quello di San Giuseppe.

Il sindaco, Giovanni Spadola parte con l'elenco dei ringraziamenti. Inizia con Padre Luigi e la sua Comunità parrocchiale, tutte le aziende che hanno sponsorizzato i tre giorni di festa, gli assessori, i consiglieri di maggioranza che pure per San Giuseppe si sono impegnati al massimo e non dimentica neppure il Consigliere di opposizione, Carmelo Modica per la sua generosità. "Anche l'onorevole Riccardo Gennuso - dice Spadola - si è attivato attraverso la Regione siciliana facendo arrivare un contributo di 3 mila euro per la Festa di San Giuseppe. Adesso aspettiamo i forestieri per la nostra tre giorni che aiuteranno gli esercizi commerciali a fare girare un po' di economia. Mi riferisco ai ristoranti, pizzerie, bar, tabacchini, paninerie e pasticcerie", conclude il sindaco.

La Festa di San Giuseppe a Rosolini, comincerà venerdì 17 marzo alle ore 16,30 con la quinta edizione della sfilata dei carretti siciliani. La partenza avverrà dalla Stele di Croce Santa in via Sant'Alessandra con l'arrivo in piazza previsto per le 19,30.

La sfilata dei carretti sarà accompagnata da gruppi folcloristici.

Per sabato 18 marzo, alle 20,30, in piazza Garibaldi, ci sarà l'intrattenimento musicale con i "Fermenti vivi" in concerto.

Domenica 19 marzo, alle 11,30 ci sarà la tradizionale sfilata votiva di carri e calessini in via Manzoni. Subito dopo il pranzo si terrà la tradizionale Asta di San Giuseppe. Poi ci sarà la Santa Messa in Chiesa Madre, con l'uscita del Santo in processione.

I festeggiamenti si chiuderanno con uno spettacolo di giochi pirotecnici.