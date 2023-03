Catania, avevano droga sintetica nelle tasche: scattano due arresti

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante, hanno arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, due catanesi di 22 e 26 anni.

Durante un servizio perlustrativo finalizzato alla prevenzione dei reati in genere, la pattuglia di militari in borghese percorreva in moto la circonvallazione, quando veniva superata da uno scooter SH300 con due persone a bordo, uno dei quali era una vecchia conoscenza dei Carabinieri per i suoi turbolenti trascorsi giudiziari e per violazioni della legge sugli stupefacenti. Pertanto i militari hanno deciso di seguirli discretamente fino a via Monsignor Domenico Orlando, dove erano rimasti in sosta ad attendere qualcuno.

I Carabinieri si sono quindi avvicinati per effettuare un controllo che, invero, ha dato riscontro alle loro ipotesi perché proprio nelle tasche dei pantaloni del 26enne hanno trovato 9 grammi di droga sintetica in polvere, del tipo MD e Ketamina, nonché un bilancino di precisione, il materiale necessario per il confezionamento delle singole dosi e la somma di 40 euro. I due sono stati posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto.