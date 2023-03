Operazione antidroga a Siracusa, un arresto e sequestro di cocaina e crack

Nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, che vede impegnati gli Uffici operativi della Questura di Siracusa, agenti del Commissariato “Ortigia” hanno arrestato un giovane di 19 anni, colto nella flagranza del reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente.

I poliziotti hanno notato il giovane a bordo di un ciclomotore percorrere via Italia 103 e, riconosciuto come un noto pusher della zona, gli intimavano l’ALT per effettuare un controllo.

Il giovane tentava di fuggire e aumentava la velocità del suo mezzo effettuando pericolose e maldestre manovre. La sua corsa terminava quanto, perdendo il controllo del ciclomotore, rovinava a terra.

Gli agenti, quindi, lo sottoponevano a perquisizione trovandolo in possesso di 111 dosi di cocaina, 108 dosi di crack e 66 dosi di hashish. Per tali motivi, il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.