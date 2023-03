Siracusa, violazioni in strutture ricettive: quattro denunce

Con l’approssimarsi della stagione primaverile e l’incremento dei turisti nella città di Siracusa, sono partiti i controlli amministrativi disposti dal Questore Benedetto Sanna ed effettuati dalla Squadra Amministrativa della Divisione PAS, nel comune di Siracusa ed in provincia, volti a censire le strutture ricettive a norma nella provincia. Gli attenti e scrupolosi controlli effettuati dal personale della squadra amministrativa a numerose attività hanno consentito di fare emergere una serie di violazioni amministrative e penali.

In particolare, sono stati denunciati alla Procura di Siracusa i titolari di un B&B e due affittacamere ubicati nella zona centrale della città e nell’isola di Ortigia ed il proprietario di un appartamento utilizzato a uso turistico sito in zona Isola, in quanto omettevano di comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate presso le strutture, entro le ventiquattro ore successive all’arrivo degli ospiti.

L’obbligo di comunicare i dati all’Autorità di Pubblica Sicurezza ha lo scopo di conoscere in tempo utile le persone che alloggiano nelle strutture ricettive della provincia, consentendo gli accertamenti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.