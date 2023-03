Vittoria, il jazzista Francesco Cafiso nominato "Cavaliere al Merito" della Repubblica

“Ho appreso con grande gioia ed entusiasmo il riconoscimento del Cavalierato della Repubblica Italiana conferito da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella al musicista jazz vittoriese Francesco Cafiso. Un giovane talentuoso che è partito dalla nostra città per farsi strada, affermando il suo nome nel panorama mondiale del jazz, passando dagli Stati Uniti, dove si è anche esibito con il suo sax all’indomani dell’elezione del Presidente americano Barack Obama. Per noi è motivo di orgoglio perché porta in giro per il mondo il nome della città di Vittoria, facendola balzare con la sua riconosciuta bravura, alla ribalta degli onori della cronaca mondiale”. Questo il commento del Sindaco Francesco Aiello dopo l’ufficializzazione della nomina a “Cavaliere al Merito” della Repubblica Italiana di Cafiso. “ A Francesco Cafiso esterno le mie più vive felicitazioni come sindaco della città e da parte dell’intera Amministrazione comunale”- ha commentato il Sindaco Francesco Aiello.