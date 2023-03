Travolta da un'auto alla Circonvallazione di Palermo: morta una 49enne

Tragedia nella serata di ieri a Palermo, dove una donna è stata investita sulla Circonvallazione ed è morta a causa del violentissimo impatto. La vittima, 49 anni, stava percorrendo la bretella interna di viale Regione Siciliana, poco dopo l'incrocio con via Santa Maria di Gesù, quando per cause ancora da accertare è stata travolta da una macchina che transitava in direzione Catania. Lo scontro è stato molto violento e la donna è deceduta sul colpo. Inutili purtroppo i soccorsi prestati dai sanitari del 118, che hanno altresì condotto l'uomo alla guida della vettura al Pronto Soccorso per delle contusioni non gravi. Sul posto la sezione infortunistica della Polizia municipale per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica e le responsabilità del drammatico incidente.