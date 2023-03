Esodo di migranti, attesi al Porto di Augusta 378 persone

Le condizioni meteomarine rallentano le operazioni di soccorso della motovedetta della Capitaneria di porto, la Cp325, che da ieri mattina sta operando al largo di Pozzallo, in un evento sar che vede coinvolti altri mezzi navali della Guardia costiera per soccorrere 150 migranti. Ieri l'unita' si e' spinta a 120 miglia dalla cittadina del Ragusano dove e' gia' stato attivato il dispositivo di accoglienza. Altri 200 sono stati destinati a Catania.

Intanto è previsto intorno alle 18.30 lo sbarco ad Augusta (Siracusa) di una parte di migranti soccorsi in mare dalle unità della Guardia costiera e della marina militare. Le difficili condizioni meteo hanno ritardato gli sbarchi nei porti siciliani. Nel porto commerciale di Augusta dovrebbero arrivare 378 migranti. Le procedure di accoglienza e di identificazione sono coordinate dalla Prefettura di Siracusa. Ad Augusta è stata allestita una tendopoli dove verranno momentaneamente ospitati gli extracomunitari.

"Tradizionalmente l'11 marzo nel calendario della nostra Arcidiocesi si ricordava l'approdo di San Paolo a Siracusa. Se da una parte siamo indotti a invocare misure più dure per i trafficanti di esseri umani, normative più snelle per i migranti, una maggiore collaborazione e coordinamento nei soccorsi in mare, dall'altra parte dobbiamo impegnarci a pregare e compiere un'opera di sensibilizzazione alla fratellanza, all'accoglienza e alla prossimità, perchè siamo tutti fratelli". Lo ha detto l'arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, oggi durante la celebrazione al monastero delle Carmelitane Scalze a Canicattini Bagni (Siracusa). "Occorre riacquistare quel senso della responsabilità fraterna su cui si basa ogni società civile per "tutelare i diritti dei propri cittadini e "garantire l'assistenza e l'accoglienza dei migranti. Oggi il nostro pensiero si volge alla tragica situazione di tanti migranti che giungono sulle nostre coste per trovare una vita dignitosa e spesso incontrano la morte", ha concluso Lomanto.