Delegazione CGIL Ragusa a Cutro, Scifo: testimoniamo anche per quelli morti da noi

Una delegazione della CGIL di Ragusa e un gruppo di Mediterranea Saving Humans e Casa Valdese di Vittoria hanno partecipato alla manifestazione tenutasi a Steccato di Cutro contro le stragi di migranti nel Mar Mediterraneo. “Ancora una volta siamo di fronte all'ennesima strage di donne, bambine, bambini e uomini morti nel nostro mare a pochi metri delle nostre coste, commenta Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa, e la nostra presenza vuole rappresentare anche la diretta testimonianza delle morti avvenute nel nostro territorio, Scoglitti il 22 settembre 2002 e Sampieri il 30 settembre del 2013. In tutti questi anni, tante e continue sono state le morti in mare. Non si tratta di incidenti in mare ma di vittime dell'indifferenza dei Governi nazionali e dell’Europa, ormai da anni divenuta Fortezza aperta solo alla libera circolazione delle merci e non degli esseri umani.

Occorre ripartire da qui per rilanciare la battaglia per cambiare le politiche sull'immigrazione del nostro Parse e dell'Europa per mettere al centro le persone soprattutto quelle che fuggono dalle guerre e dai disastri generati con la responsabilità dei Paesi occidentali cosìddetti sviluppati.”