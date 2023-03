Calcio di Eccellenza. Il Modica ospita la Leonzio in una sfida in chiave play off

Il “Vincenzo Barone” ospita domani la sfida tra Modica e Leonzio. Alle 15 in campo scendono due formazioni in lotta per conquistare il pass per i play off. Il Modica arriva alla sfida contro i bianconeri di Lentini dopo il successo in trasferta contro la RoccAcquadolcese. “La Leonzio arriva invece arriva da nove risultati utili consecutivi - dice mister Giancarlo Betta - ma questo non deve intimorirci. Noi dobbiamo ancora fare a meno di Falco ma tutti gli altri sono a disposizione. Abbiamo lavorato bene in settimana e con un entusiasmo ritrovato dopo la vittoria di domenica scorsa. Ma non dobbiamo pensare che una rondine faccia primavera. Dobbiamo continuare a giocare con convinzione perché abbiamo un obiettivo importante che sono i play off dove ci giochiamo tanto. Dobbiamo raggiungerli e domani e’ una gara fondamentale perché, ricordiamocelo, non dobbiamo staccarci di 9 punti dalla zona per qualificarci. Non illuda la facile vittoria della gara di andata. E’ passato un girone e sono successe tante cose. Ma noi dobbiamo giocare da Modica e con la testa giusta. Finendo la partita, sapendo di avere dato tutto”.

Sono ventidue i rossoblu convocati da mister Giancarlo Betta. Tra questi anche il portiere Ottavio Gianluca Scordino, classe 1983, che ha giocato nella sua carriera con le maglie di Siracusa, Real Siracusa, Noto, Palazzolo, Real Avola, Taormina, Scordia, Giarre e Orlandina, sempre nei massimi campionati dilettantistici siciliani.

Portieri: Incatasciato, Scordino.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, Denaro, La Cognata, Musso, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Ancione, Candiano, Guerci, Misseri, Pappalardo, Pellegrino, Prezzabile, Riela, Sangare'.

Attaccanti: Agodirin, Lorenzo, Mincica.