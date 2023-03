Vittoria, si costituisce alla Polizia immigrato accusato di tentato omicidio

Nella tarda serata di mercoledì agenti del commissariato di Polizia di Vittoria e della Squadra Mobile di Ragusa, hanno dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto nei confronti di S.S., 44 anni, con precedenti di polizia per reati conto il patrimonio e in materia di stupefacenti, in quanto gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato nei confronti di un marocchino, regolare sul territorio nazionale.

I gravi fatti di sangue risalgono al pomeriggio di martedì 7 marzo allorquando il cittadino marocchino, a seguito di una violenta lite con il suo vicino di casa, veniva attinto da un colpo di arma da fuoco esploso da quest’ultimo, che ne ha causato il grave ferimento. Dopo tali fatti, la vittima veniva accompagnata urgentemente dalla moglie presso l’ospedale di Vittoria ove è stata operata d’urgenza al fine di estrarre il proiettile e dove tuttora si trova in rianimazione stante le gravi condizioni di salute. Le indagini della Polizia e le immagini della videosorveglianza hanno consentito di individuare l'uomo che aveva sparato il quale, vistosi braccato, si è costituito al Commissariato di Polizia di Vittoria.

Nella giornata di venerdì il Gip del Tribunale di Ragusa ha convalidato il fermo del 44enne ed ha confermato la custodia cautelare in carcere