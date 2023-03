Sparò a marocchino a Vittoria dopo diverbio: il gip lo lascia in carcere

Resta in carcere e domani verra' risentito dal gip Salvatore S., pregiudicato di 44 anni che ieri mattina ha risposto al gip assistito dal suo legale Matteo Anzalone, nel corso dell'udienza di convalida del fermo di pg disposto dopo che l'uomo - che era stato gia' individuato dalle forze di polizia - si e' costituito al commissariato di Polizia di Vittoria. Tentato omicidio, porto abusivo d'arma e ricettazione. Queste le ipotesi di reato contestate. L'uomo ha esploso un colpo di pistola, con un'arma risultata rubata, che ha ferito in modo grave un cittadino di origine marocchina 36enne con il quale aveva avuto un diverbio. Entrambi abitavano nelle stesse palazzine di contrada Boscopiano al cosiddetto "VIllaggio Azzurro". Le condizioni del ferito permangono molto gravi, e' attualmente ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell'ospedale Guzzardi di Vittoria. Intanto i famigliari della vittima hanno nominato un legale di fiducia (l'avvocato Franco Vinciguerra) per rappresentarli. A sostegno delle ipotesi accusatorie ci sono alcune testimonianze e delle immagini di video sorveglianza che avrebbero chiarito la dinamica di quanto accaduto. Il giudice per le indagini preliminari ha sciolto oggi la riserva convalidando il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere e disponendo di sentire nuovamente l'indagato.