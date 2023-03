I socialisti lanciano Riccardo Schininà a sindaco di Ragusa

Piena e convinta adesione al progetto politico del candidato sindaco di Ragusa dell'area progressista e riformista Riccardo Schininà. È stata annunciata, in conferenza stampa, dal Partito socialista italiano al Centro Studi 'Feliciano Rossitto'. Un sostegno suggellato dalla presenza oggi in città del segretario nazionale Enzo Maraio, che non è potuto arrivare in tempo all'incontro con la stampa perché il volo su cui viaggiava è stato dirottato a Palermo a causa del forte vento, ma è stato ugualmente annunciato l’incontro con Schininà nel corso del pomeriggio. A introdurre la conferenza stampa è stato il coordinatore ragusano del PSI, Totò Battaglia, il quale ha spiegato: “Abbiamo avuto incontri con i partiti, dai 5 Stelle al Pd ad altre forze politiche del centrosinistra. Abbiamo, quindi, fatto una scelta molto ponderata aggregandoci al candidato sindaco Riccardo Schininà. C'è stata una convergenza di visione sin dall'inizio. Ci lega una storia personale e politica, ma anche lo stesso modo di intendere come fare politica, con empatia, perché la politica si deve fare con sentimento”.

Battaglia ha parlato del nuovo corso del PSI anche a livello cittadino: “Per un po' a Ragusa sembrava scomparso, ma oggi c'è un grande fermento a livello nazionale che riscontro pure nella nostra città. Siamo ripartiti dal basso e stiamo risalendo”.

Il coordinatore cittadino del PSI ha dunque ribadito: “Ci impegneremo per dare giusto valore e un importante apporto a livello elettorale, perché poi la politica si fa coi numeri”.

Il vice segretario regionale del PSI Sicilia, Carmelo Diquattro, ha definito come “naturale” la decisione del Partito socialista di appoggiare il candidato di centrosinistra Riccardo Schininà. Anche Diquattro ha spiegato che sia a livello nazionale che provinciale si registra nuovo fermento nel partito, dove ci si sta riorganizzando anche nei comuni dove la visibilità era venuta meno. “Siamo oggi in campagna elettorale fortemente impegnati a fianco di questa coalizione. Saremo presenti con nostri candidati in una lista civica che sostiene Schininà”.

Ha concluso l'incontro il candidato sindaco Riccardo Schininà, evidenziando l'importanza dei partiti: “Riteniamo debbano tornare ad avere un ruolo determinante nel nostro agone politico. Occorre ridare forza ai partiti, occorre ritrovare una classe dirigente politica. Necessita una competenza politica che permetta di rappresentare i diversi segmenti sociali in grado di tradurre l'azione politica in proposta e in protesta. Più volte – ha aggiunto Schininà - ho ripetuto che noi stiamo lavorando per dare alla città un sindaco, non un alto funzionario. Negli ultimi dieci anni a Ragusa abbiamo avuto dei funzionari, che devono essere il braccio esecutivo della politica, ma il compito della politica è molto più ampio: ascolto, confronto, rappresentanza, operare scelte importanti, non limitarsi a un'ordinaria amministrazione, che peraltro spesso non è neanche a buoni livelli”.

Schininà ha quindi ulteriormente rimarcato l'importanza di una coalizione che vede insieme partiti e liste civiche: “Mi inorgoglisce il sostegno del PSI perché sta ulteriormente caratterizzando la candidatura in senso pienamente politico. Non ci vergogniamo di essere candidati politici sostenuti dai partiti. Anzi è un valore aggiunto, un elemento di forza della nostra proposta elettorale. Occorre ritornare a fare politica, perché la politica è l'arte della complessità e non può essere banalizzata. Il PSI anche a Ragusa ha avuto una grandissima storia che deve essere rappresentata con forza”.