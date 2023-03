Forza Italia, Gianfranco Miccichè: "Situazione difficile, buon lavoro a Caruso"

"Ho parlato a lungo con il presidente Berlusconi della difficile e sempre più ingarbugliata situazione siciliana. Per l'amicizia che mi lega da 40 anni e per il bene che voglio a questo partito e alla mia terra ho ritenuto corretto rassegnare le mie dimissioni". Lo dice in una nota l'ex presidente dell'Ars, Gianfranco Miccichè, che ieri mattina ha rassegnato le sue dimissioni da coordinatore di Forza Italia in Sicilia. Nella giornata di ieri il fondatore degli azzurri, Silvio Berlusconi, ha annunciato la nomina di Marcello Caruso come commissario del partito nell'Isola: "A Caruso faccio i miei auguri di buon lavoro", conclude Miccichè.