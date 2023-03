Pallamano, serie B: lo Scicli Social Club comincia con un successo la fase ad orologio

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB - PGS VILLAUREA PALERMO 26-23. (PT 12-11)

ASD HANDBALL SCICLI SOCIAL CLUB: Occhipinti, Ballaera, Marino G. (3), Marino B. (1), Ciavorella (4), Carbone (9), Drago (5), Costa (4), Nakoue, Plaku, Russino, Dina, Kapplani. All.: Luigi Ciavorella.

PGS VILLAUREA PALERMO: Cipri, Arnone, Gargano (1), Di Domenico (2), D’Arpa (9), Schiera (7), Lentini (2), Sala (2), Popescu, Costa, Romano, Truglio. All.: Sebastiano Di Domenico.

ARBITRI: Marilisa Sardisco e Agnese Venturella.

I gialloverdi di Luigi Ciavorella hanno ottenuto un successo che fa morale contro la compagine palermitana che non si è mai arresa lottando fino al termine.

I padroni di casa sono scesi in campo molto rimaneggiati per via di tre assenze importanti, ma che alla fine hanno potuto festeggiare grazie al cuore dimostrato da tutto il gruppo, nonostante abbiano commesso molti errori in fase conclusiva, vuoi per imprecisione, vuoi anche per la bravura del portiere ospite.

Successo costruito nella seconda parte della ripresa dopo un primo tempo caratterizzato da troppi alti e bassi, nel corso del quale i gialloverdi non sono mai riusciti a scavare un solco importante con l’avversario.

Queste le parole pronunciate dal coach Ciavorella al termine della gara: “La partita si è rivelata combattuta ed equilibrata. Sapevamo di dover giocare contro un valido avversario che non ci avrebbe mai consegnato la partita senza lottare, ma, nonostante ciò, i ragazzi hanno giocato un po’ sottotono, forse perché condizionati dalle assenze che ci hanno costretto a cambiare alcuni temi tattici. Comunque, gustiamoci questo successo e pensiamo a lavorare perché dobbiamo crescere tanto”.