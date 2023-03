Rinuncia alla indennità all'Ars per aprire lo sportello di San Patrignano a Floridia

A Floridia aprirà lo 'sportello di San Patrignano'. Sarà un trend d'union fra il territorio e la struttura romagnola per il recupero dei tossicodipendenti. Un'iniziativa fortemente voluta dal deputato del Pd all'Ars, Tiziano Spada , in accordo con i Servizi sociali del Comune di Floridia, che contribuirà economicamente all'entrata in funzione dello 'sportello'. Il giovane parlamentare senza eccessivo clamore e per evitare strumentalizzazione di sorta, ha deciso di rinunciare all'aumento delle indennità accordate ai deputati dell'Assemblea regionale siciliana in base all'adeguamento Istat per mettere 700 euro al netto ogni mese a disposizione dello sportello di San Patrignano a Floridia.

" In un momento di grandi difficoltà per le famiglie siciliane, mi è sembrato fuori ogni logica l'aumento degli stipendi per i deputati. E' vero che la politica costa, contribuiamo alle spese del Gruppo, all'affitto della sede provinciale, alle spese di rappresentanza, ma sarebbe uno schiaffo a chi non riesce a mettere a tavola il pranzo o la cena, affermare che gli stipendi dell'Ars sono bassi. In piena sintonia con l'amministrazione Carianni ho deciso di mettere a disposizione i soldi dell'indennità per un problema serio e che va combattuto come quello della droga. La prossima settimana - conclude Spada - illustreremo il progetto in una conferenza stampa".