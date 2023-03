Sortino al Centro chiede le dimissioni immediate del sindaco Enzo Parlato

"In merito all'indagine che riguarda il sindaco di Sortino, chiedo così per un amico: in quale posto di lavoro chi è indagato di reati di falsità ideologica per induzione commessa dal pubblico ufficiale e abuso d’ufficio resterebbe nel proprio posto di lavoro? " A chiedere le dimissioni immediate di Vincenzo Parlato (nella foto) , è Nello Bongiovanni, leader del Movimento 'Sortino al Centro'. Bongiovanni prosegue: "Chi non parla, chi non si dissocia da un certo modo di fare politica è complice'. Dimissioni immediate del Sindaco Parlato, non perché sia giustizialista, mai stato, difatti concordo sul togliere alcuni reati di abuso d'ufficio per i sindaci, ma perché davanti ad una quasi flagranza non può più fare il primo cittadino".