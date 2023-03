Appello del sindaco di Rosolini: siate generosi per San Giuseppe

Il sindaco di Rosolini. Giovanni Spadola, lancia un appello alla sua Comunità a sette giorni dalla Festa di San Giuseppe.

Un invito ai rosolinesi di essere generosi nei confronti della parrocchia della Chiesa Madre e di don Luigi Vizzini, l'infaticabile parroco, che si è tanto speso per garantire la riuscita della tradizionale festa del nostro Protettore.

Tre giorni di eventi che cominceranno venerdì 17 marzo con la sfilata dei carretti siciliani. "Invito i cittadini a portare i doni in chiesa Madre che poi entreranno nel calderone dell' Asta di San Giuseppe che si terrà domenica prossima subito dopo il pranzo. Tutto può andare all'asta -prosegue il primo cittadino - Dal pane di casa, a casse di frutta, ortaggi. dolci e quant'altro. Il ricavato servirà ad aiutare le spese della parrocchia che sta sostenendo per l'organizzazione della Festa. Noi come Amministrazione ,seppur a corto di soldi, stiamo facendo l'impossibile per recuperare le feste e le sagre storiche. Sono un volano per incrementare un po' di turismo. I risultati ottenuti in questi 16 mesi di Amministrazione, dicono che è questa la strada da seguire. Il mio ultimo ringraziamento è per don Luigi Vizzini, sempre in prima linea per coloro che sono in difficoltà e sempre pronto a dare conforto e speranza a chi soffre. Raccomando a tutti di donare. San Giuseppe è nel cuore di noi tutti".