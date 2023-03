Vittoria, è morto monsignor Giuseppe Calì: i funerali lunedì alle 16 a S. Giovanni

E’ deceduto alle prime luci a Vittoria monsignor Giuseppe Calì. A giugno scorso aveva compiuto 95 anni. Nato nel 1927 proprio a Vittoria, fu ordinato sacerdote a Siracusa nel 1953. Dopo alcuni anni di sacerdozio a Palazzolo Acreide e Canicattini Bagni, tornó a Vittoria nel 1956, dove fu anche docente di religione e dove, 20 anni dopo, grazie anche alle offerte dei fedeli, riuscì a fare costruire una chiesa progettata da un suo ex allievo, l’architetto Giuseppe Areddia. Negli anni in cui ha retto da arciprete la Chiesa Madre di San Giovanni è diventato un punto di riferimento per l’intera comunità civile ed ecclesiale.

A dare il triste annuncio è il sindaco di Vittoria Francesco Aiello: «Esprimo il dolore e il compianto mio – scrive Aiello – e dell’intera cittadinanza. La città non dimenticherà mai il valore della sua azione religiosa e pastorale. Azione forte e coraggiosa che guardava alla dimensione umana come punto d’approdo di ogni confronto civile e religioso. Addio monsignore, grazie per avermi trattato sempre come un amico sincero, devoto e leale».

I funerali saranno celebrati domani alle 16 nella Basilica di San Giovanni Battista a Vittoria. La salma sarà esposta nella stessa basilica dalle 8 di domani.