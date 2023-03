In una baracca in una zona boschiva di via Michelangelo Tilli, in zona Casal de' Pazzi alla periferia di Roma, è stato trovato il cadavere di un uomo di 49 anni, di nazionalità romena e senza fissa dimora. Ad allertare il 112 è stato un altro clochard. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Montesacro e il medico legale. La salma è stata portata al Policlinico Umberto I