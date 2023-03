Calcio di Eccellenza. il Modica si aggiudica il match con la Leonzio (2 a 0): in gol Scrugli e Carpinteri

Un Modica coriaceo e pronto a lottare su ogni pallone ottiene al "Vincenzo Barone" un prezioso successo in chiave play off a spese della Leonzio. Partita maschia e spigolosa con una decina di ammonizioni, equamente divise dall'arbitro che, nella parte finale della gara, è stato costretto ad espellere anche due giocatori ospiti. Finale arrembante della Leonzio che ha confermato di essere una compagine di carattere, difficile da affrontare, e che ha messo in campo una dose notevole di agonismo. Il Modica è stato costretto a rinunciare, dalla fine primo tempo, al suo capitano, Vindigni, per un infortunio al ginocchio. Anche Pellegrino, subentrato a metà del secondo tempo, è stato costretto a fermarsi per un infortunio muscolare. Prestazioni ottime nel Modica per Sangarè, Agodirin e Mincica. I gol: al 24' del primo tempo colpo di testa vincente di Scrugli su angolo battuto da Mincica. In pieno recupero primo gol in campionato per il giovane Carpinteri che mette in rete un rilancio della difesa modicana.