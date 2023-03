Il Siracusa perde la gara più importante della stagione contro l'Igea Virtus

Il Siracusa nella partita più importante della stagione è stato sconfitto a Barcellona Pozzo di Gotto, perdendo il confronto diretto per 2 a 1 con la Nuova Igea Virtus. Gli azzurri pagano a caro prezzo alcune scelte del tecnico Cacciola, come quella di non mandare in campo fin dal primo minuto Savasta e di operare cambi sull' 1 a 1, inutili. Poi fra gli azzurri è emersa l'immaturità di una squadra che ha finito la gara in 9 uomini per l'espulsione di Privitera ad avvio di ripresa e di Maimone nel finale, quando mancavano una manciata di minuti al triplice fischio.

Ad un buon Siracusa nel primo parziale, è stato meno lucido e disorientato nel secondo tempo, subito dopo l'espulsione del capitano Privitera per un doppio giallo. E quando l'Igea Virtus è rimasta in 10 per la discutibile espulsione di Isgrò, gli azzurri anziche riappropriarsi del confronto, hanno incassato il colpo del ko.

La gara comincia bene per i padroni di casa che dopo 8 minuti dall'avvio passano in vantaggio grazie ad un gol di Biondo, lasciato da solo in piena area. Il Siracusa ha una furente reazione d'orgoglio ade al 15'pesca il pareggio con un tiro dalla distanza di Maimone. Il Siracusa è appagato e punta al pareggio che gli consentirebbe di rimanere al vertice della classifica. Ma non la pensano così i giallorossi padroni di casa che seppur inferiori tecnicamente ci credono fino al termine. E' così che all'82' Franchina trova il gol vincente dopo un batti e ribatti nell'area ospite. Con questa sconfitta la Nuova Igea Virtus torna al comando, Il Siracusa in condominio con il Taormina, inseguono con un punto di svantaggio.