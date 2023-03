Scontro in Forza Italia a Siracusa, Bandiera a Ternullo: "Non si occupi della città"

"In riferimento al comunicato stampa, diramato dalla Signora Ternullo (senatrice di Forza Italia ndr) riguardo al tema delle imminenti elezioni amministrative della città di Siracusa, non appena l'ho letto, ho invitato, personalmente, la stessa, che non vedo da mesi, a continuare a non occuparsi delle vicende che riguardano la Città di Siracusa, anche perché non mi risulta che sia nelle condizioni di dare un apporto elettorale al partito e alla coalizione. L'uscita in questione, non solo è a titolo personale, ma è anche scoordinata e inconcludente, e porrebbe la mia persona in contrapposizione interna al partito nei confronti dell'ex consigliere comunale Messina, con il quale non mi sono mai sentito in competizione, considerata la diversità delle nostre figure e dei percorsi politico-istituzionali, fino ad oggi vissuti". Ad affermarlo è l'ex assessore regionale All'Agricoltura, Edy Bandiera che aggiunge: "Nel sottolineare che la suddetta uscita stampa, non è stata concordata con il sottoscritto, che tra l'altro anche questa volta è stato il più votato in Forza Italia, nella città di Siracusa, alle elezioni regionali, invito la Signora Ternullo, che probabilmente ha avuto la necessità di utilizzare anche il mio nome per emettere un certificato di esistenza nel territorio, a desistere in futuro da tali pratiche. Le mie posizioni - conclude Bandiera - coincidono con quanto già comunicato nelle scorse settimane, insieme ai colleghi Bonomo, Cafeo e Vinciullo, e auspico che, attraverso la necessaria azione dei responsabili dei partiti regionali, con in testa il Presidente Schifani, anche nel suo autorevole ruolo di garante degli equilibri dell'intera coalizione, si possa trovare la condivisa sintesi, per consentire al centrodestra siracusano, nella sua interezza, di tornare a ben governare la Città dopo dieci anni".