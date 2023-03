L'assedio del Catania dura 96 minuti: poi un rigore di Lodi fa 'esplodere' il Cibali

Ci sono voluti 96minuti per fare esplodere di gioia il vecchio Cibali. Il Catania supera di misura la Cittanonovese ed incassa l'undicesima vittoria consecutiva ed è ad un passo dalla promozione in serie C. Dopo tre minuti dal fischio d'inizio Rizzo tenta il tiro dopo una svarione di Bruno, ma spara alto. Per i calabresi è Rao a tentare un diagonale, che si perde di poco fuori. Lodi tenta la girata di testa, ma non inquadra la porta. Poco prima dello scoccare dei venti minuti però Bruno è strepitoso nel respingere un colpo di testa di Sarao. A otto minuti dal termine Bruno mette in corner un colpo di testa di Castellini. Quattro minuti dopo è Crucitti a tentare il tiro, ma spara alto. Allo scadere De Luca va in gol, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Il primo tempo si conclude a reti bianche. A inizio secondo tempo Aprile spara alto dalla distanza. Sull'altro fronte De Luca serve Palermo, ma il pallone termina sopra la traversa. Ferraro tenta di dare una sterzata inserendo Palermo, Russotto e Jefferson. Al 63' Lodi spreca una buona azione sulla trequarti, ma gli scontri a centrocampo la fanno da padroni. Nei minuti successivi Russotto, Jefferson e Vitale le provano tutto, ma Bruno è attento e para e dove non ci arriva il pallone termina fuori. Ma allo scadere Figini commette fallo in area, viene espulso e l'arbitro fischia il rigore: sul dischetto si presenta Lodi che insacca. Una vittoria in extremis per una squadra che non molla mai e che adesso avrà il primo match-ball domenica prossima a Canicattì.