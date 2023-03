Riccardo Gennuso (FI): bene Caruso commissario, ora si pensi alle amministrative

"Saluto con soddisfazione la nomina di Marcello Caruso a nuovo commissario di Forza Italia in Sicilia.

Sono certo che con il suo equilibrio e con la dovuta serenità, sarà nelle condizioni di organizzare il partito e di imprimere una marcia in più alla nostra formazione politica, indispensabile in tutta l'Isola, per far vincere il Centro destra in vista delle prossime elezioni amministrative".

A dirlo è il deputato all'Ars, Riccardo Gennuso che aggiunge: "Noi in provincia di Siracusa non faremo alcuna fuga in avanti e l'eventuale candidatura a sindaco nella città capoluogo, la concorderemo sia con Caruso che con il governatore Renato Schifani, mio punto di riferimento all'Assemblea regionale siciliana".