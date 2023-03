Migranti, 30 dispersi nel naufragio in acque Sar libiche: 17 persone soccorse

Trenta migranti dispersi e 17 persone soccorse. E' il bilancio del naufragio avvenuto oggi nelle acque Sar libiche secondo quanto riferisce la Guardia Costiera italiana. Le operazioni di ricerca dei migranti dispersi continuano con l'ausilio dei mercantili presenti in zona, spiega la Guardia Costiera in una nota, e con ulteriori due mercantili che stanno raggiungendo l'area di ricerca e col sorvolo di due assetti aerei Frontex.

"L'intervento di soccorso è avvenuto al di fuori dell'area di responsabilità Sar italiana registrando l'inattività degli altri Centri Nazionali di coordinamento e soccorso marittimo interessati per area". Lo afferma una nota la Guardia Costiera che riepiloga il naufragio di oggi. I sopravvissuti, che erano a bordo del gommone che si sarebbe poi rovesciato, sono "stati soccorsi da una nave mercantile". E' quanto afferma Alarm Phone in un nuovo tweet sull'imbarcazione con 47 migranti a bordo alla deriva nelle acque davanti alla Libia. "Dopo il naufragio con molti morti, temiamo che i sopravvissuti, che hanno visto i loro amici morire prima di essere soccorsi da una nave mercantile, saranno costretti ad andare in LibIa o Tunisia dove li attendono condizioni disumane. Chiediamo che tutti i sopravvissuti siano portati in un posto sicuro in Europa", si afferma nel messaggio comparso sul profilo twitter di Alarm Phone.

FOTO ANSA