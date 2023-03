Furti tra Modica e Pozzallo: 4 maiali sgozzati e portati via da un'azienda

Cresce l’allarme furti in alcune contrade rurali tra Modica e Pozzallo. Nel mirino di una banda, già in azione l’anno scorso nello stesso periodo, aziende agricole e abitazioni. Ladri che, spesso, agiscono in maniera spregiudicata cercando di fare irruzione anche in case di compagna abitate tutto l’anno. Gli ultimi episodi si sono verificati nella notte tra sabato e domenica in contrada Padre Ignazio. Qui è stata presa di mira un’azienda agricola dove i ladri hanno sgozzato sul posto quattro maiali prima di caricarli su un’auto e portarli via insieme ad alcuni attrezzi agricoli e suppellettili rubati dall’abitazione attigiua all’azienda. Sempre nella notte tra sabato e domenica altri furti in alcune case di contrada Lanzagallo, tra Ispica e Pozzallo. Qui i ladri hanno fatto razzìa di piccoli elettrodomestici e di suppellettili, provocando danni a porte e infissi. I residenti di queste zone hanno paura e chiedono una maggiore presenza delle forze dell’ordine in modo che venga posto un freno al fenomeno che si ripete, ogni anno, nello stesso periodo, tanto da fare pensare a ladri seriali che conoscono molto bene il territorio e, addirittura, le abitudini dei residenti in queste contrade.