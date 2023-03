Incendio in abitazione oggi pomeriggio ad Acireale. Le fiamme si sono sviluppate in un appartemento al terzo piano di uno stabile di via Paolo Vasta, nel centro storico. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato il rogo, oltre ai carabinieri e al personale del 118. Non ci sono stati feriti o intossicati. In via precauzionale sono stati verificati anche gli appartamenti adiacenti.