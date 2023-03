"Lora di Costituzione" per gli studenti di Monterosso Almo e Giarratana

La scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana di Giarratana e Monterosso ha aderito all’iniziativa “ L’ora di Costituzione” un ciclo di lezioni per gli studenti.

“Il senso di questa iniziativa – affermano i docenti di Lettere dell’Istituto – è far conoscere ai ragazzi il significato, l’esperienza e la portata della nostra Costituzione e soprattutto dell’educazione alla cittadinanza perché non si può essere cittadini consapevoli se non si conoscono i principi fondamentali e lo spirito della nostra Carta costituzionale”.

Gli incontri si tengono al Senato e sono seguiti in live streaming.