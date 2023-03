Carlentini, successo dell'iniziativa Lions delle visite oculistiche gratuite

“Abbiamo dato la possibilità a tantissimi cittadini delle visite oculistiche in forma gratuita che in un periodo di crisi economica è qualcosa di utilissimo a tante famiglie”. Lo ha detto il presidente del Lions di Lentini Angelo Lopresti a conclusione della giornata di screening a tutela della vista che si è svolta in piazza Diaz a Carlentini. Si rinnova così l’attività annuale di screening per la prevenzione della vista che i Lions mettono in campo a tutela del territorio. E neanche il fastidioso forte vento e gelido perché il Lions di Lentini, lo scorso venerdì mattina, non potesse realizzare lo screening sanitario gratuito della vista. Infatti il camper dell’unità mobile oftalmologica del Distretto Lions Sicilia 108 YB , diretto dal Governatore Maurizio Gibilaro, un mezzo debitamente attrezzato per l’occasione, ha sostato nella centralissima Piazza Diaz di Carlentini, dalle 9 alle 13, effettuando una serie di visite gratuite e informative alla cittadinanza. All’appuntamento si sono presentati in tantissimi, la gente ha accolto con molta ratificazione l’opportunità di effettuare uno screening sanitario e soprattutto che sia stato aperto alla cittadinanza tutta. Per l’occasione il Lions si è avvalso della consulenza di un socio del club, l’oculista Renato Patti, peraltro già dirigente medico dell’ex Inam di Lentini. L’attività è stata fortemente voluta dal presidente del club, Angelo Lopresti, al suo secondo mandato consecutivo e particolarmente sensibile alle esigenze sociali e sanitarie del territorio.