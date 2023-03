Forme previdenziali, incontro all'Ordine dei medici di Ragusa

Aggiornamenti in previdenza, situazione attuale e futuro. È di questo che si è parlato nel corso di un incontro che si è tenuto sabato scorso nella sede dell’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Ragusa. «Abbiamo voluto invitare – ha spiegato Carlo Vitali, presidente OMCeO di Ragusa- i rappresentanti delle forme previdenziali più importanti per il nostro settore, cioè l’ENPAM (che si rivolge perlopiù ai medici Libero Professionisti convenzionati ma anche a tutti gli atri) e l’INPS che si rivolge invece ai medici dipendenti. L’obiettivo – continua Vitali- è stato quello di informare i nostri iscritti sulle modifiche riguardo la forma previdenziale in generale, ma dare loro anche una consulenza in tempo reale sulla situazione pensionistica individuale». Sono stati infatti tanti i medici che hanno voluto conoscere approfonditamente i dettagli della propria posizione previdenziale grazie agli sportelli messi a disposizione proprio dell’ENPAM - Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici-. «Veniamo sicuramente da un periodo tremendo – ha esordito Alberto Oliveti, presidente dell’ENPAM-, fra pandemia e guerra è evidente che siamo in un periodo di stress, ma voglio rimarcare che il nostro Ente ha i conti apposto e che continueremo a dare il massimo possibile di prestazioni previdenziale a tutti gli iscritti, quindi non soltanto a chi è già in pensione, ma anche a tutti i lavoratori attivi che con i loro contributi mantengono poi tutto il sistema. Voglio quindi ribadire che oggi è una circolarità del rapporto tutelando anche chi sta lavorando garantendo loro un sostegno nei momenti critici».

Daniela Russo -responsabile del Nucleo Servizi Standard dell’INPS di Ragusa-, ha parlato, nel corso nel suo intervento, dell’accumulo pensionistico spiegando come si tratti di una forma gratuita che coinvolge coloro che sono iscritti in più gestioni pensionistiche in un unico trattamento sommando l’anzianità contributiva e mantenendo le varie quote presso le gestioni di appartenenza». L’iniziativa è stata seguita da molti medici della provincia di Ragusa, in pensione e non solo, che hanno interagito spesso con i relatori al fine di comprendere meglio le novità sul sistema previdenziale.