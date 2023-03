Sagra del Mandorlo in fiore ad Agrigento, l'Uzbekistan vince il Tempio d'oro

Il tempio d'oro della 75esima edizione del Mandorlo in Fiore di Agrigento è stato vinto dall' Uzbekistan. Per la giuria internazionale il gruppo folklorico della capitale Tashkent si è particolarmente distinto per le migliori danze, i migliori costumi, i migliori canti. A consegnare il premio, l'assessore regionale al Turismo, Elvira Amata, il prefetto Maria Rita Cocciufa e il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè. Davanti al tempio della Concordia si sono riunite cinquemila persone per assistere allo spettacolo. Circa 90 mila, invece, le presenze in città per l'ultima giornata della manifestazione. "Continueremo con convinzione a condividere momenti così rilevanti sotto il profilo turistico che rappresentano l'identità di un territorio e che concorrono a rafforzare significativamente il brand della Sicilia", ha detto l'assessore regionale del Turismo, Elvira Amata. Soddisfatto il sindaco Miccichè: "Dopo tre anni di pandemia siamo ripartiti alla grande finalmente con la festa del Mandorlo in Fiore. Lo abbiamo voluto fortemente e abbiamo avuto una grandissima partecipazione. Abbiamo deciso di puntare sulla cultura con la nostra candidatura a Capitale Italiana della Cultura e lo facciamo anche oggi confermando che vogliamo puntare sullo sviluppo attraverso il patrimonio materiale e immateriale, che il mandorlo in Fiore oggi sintetizza pienamente".