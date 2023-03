Migranti, 250 trasferiti dall'Hotspot di Lampedusa a Porto Empedocle

Sono 250 i migranti già trasferiti al porto di Lampedusa dall'hotspot di contrada Imbriacola che, all'alba, ospitava circa 2.400 persone.

Il gruppo verrà imbarcato sul traghetto di linea Galaxy che in serata giungerà a Porto Empedocle.

Le condizioni del mare, nel canale di Sicilia, sono migliorate e il traghetto di linea è riuscito a mollare l'ancora per giungere a Lampedusa. Dalla stessa motonave è stato sbarcato un tir della Protezione civile di Siracusa ricolmo di generi alimentari, coperte e quant'altro serve ai migranti che resteranno ospiti, in attesa di nuovi trasferimenti, nella struttura di prima accoglienza.

Ieri sull'isola erano giunti il presidente della Regione, Renato Schifani, e il capo dipartimento delle Libertà civili e immigrazioni, il prefetto Valerio Valenti, e sono stati disposti massicci trasferimenti per svuotare l'hotspot e l'ulteriore invio di beni di prima necessità per i migranti.