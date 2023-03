Agenzia Dogane e Monopoli, visita di studio delegazione egiziana a Palermo

Nell’ambito del progetto di gemellaggio amministrativo con l’Egitto denominato “Strengtening the Administrative and Operational Capacities of The Egyptian Customs Authority”, si è tenuto nei giorni scorsi una visita studio di un’alta delegazione proveniente dal paese arabo.

I rappresentanti egiziani, accompagnati dal Direttore Territoriale dott. Liberatore, hanno visitato la sede dell’ufficio regionale, dove hanno potuto approfondire la conoscenza delle funzioni svolte al suo interno, avvalendosi anche delle presentazioni informative descritte dai funzionari dell’ufficio dogane e dell’ufficio antifrode.

Il direttore dell’Ufficio delle dogane di Palermo dott. Calì, coadiuvato da funzionari delle sezioni di Staff, Gestione Tributi, Controlli e Antifrode, ha presentato le attività di controllo svolte presso la sede portuale; in particolare sono state illustrate le procedure relative allo sportello unico e al pre-clearing.

Grazie alla collaborazione con il posto di controllo frontaliero, la delegazione ha inoltre assistito ai controlli effettuati dai veterinari sulle partite di pesce in importazione.

Il Comandante del I Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Palermo ha illustrato alla delegazione la strategia nazionale di lotta al riciclaggio di denaro.

In aeroporto, il responsabile della Sezione Operativa Territoriale di Punta Raisi dottor Pellerito, con la collaborazione delle unità cinofile della Guardia di Finanza operanti negli spazi aeroportuali, ha mostrato le attività di controllo effettuate sui passeggeri per il contrasto della movimentazione illecita di capitali.