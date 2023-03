Progetto Icaro, mercoledì chiusa via Filisto a Siracusa

Mercoledì prossimo (15 marzo) si terrà a Siracusa la 23esima edizione del Progetto Icaro, iniziativa della Polizia stradale dedicata alle scuole per sensibilizzare alla guida sicura di qualsiasi mezzo e ai pericoli della strada.

Anche quest’anno la sede del progetto e la multisala Planet-Vasquez, motivo per cui il settore Trasporti e mobilità sostenibile ha emesso un’ordinanza per consentire lo svolgimento dell’evento. Dalle 7 alle 14 di mercoledì sarà in vigore in via Filisto il divieto di sosta con rimozione obbligatoria nei tratti compresi tra i numeri civici 16-36 e 9-27.