Pachino ostaggio di se stessa, monta la candidatura di Arangio a sindaco

Pachino città tormentata, senza pace. Rischia di non avere più un governo se nelle prossime ore la sindaca, Carmela Petrolio, non ritirerà le dimissioni. Nei confronti della prima cittadina c’è stato un forte pressing da parte dei suoi fedelissimi, ma anche da alcuni partiti per evitare che nella città del ‘ciliegino’ possa tornare un commissario straordinario ed evitare nuove elezioni amministrative a meno di un anno e mezzo dall’ultima consultazione elettorale. Ne sapremo di più entro domani quando scadranno i venti giorni concessi dalla legge al sindaco per poter tornare o meno sui suoi passi. Ma se da una parte c’è chi vuole che Petrolio resti al suo posto, c’è chi è pronto ad andare a nuove elezioni. A cominciare dal M5s deciso a riproporre come candidato a sindaco Fabio Fortuna.

I pachinesi sono pronti a voltare pagina e dare fiducia ad un candidato giovane come Roberto Arangio (nella foto). Il consigliere uscente è forte di una squadra che potrebbe sostenerlo nella nuova sfida per le amministrative. Anche sul fronte progressista, ci sono esponenti politici pronti a scommettere sul consigliere dem, Emiliano Ricupero, e l’imprenditrice di Marzamemi, Barbara Fronterrè, già in campo e poi sconfitta dalla dimissionaria Petralito al primo turno, l’11 ottobre del 2021