Banda della spaccata in gioielleria a Palermo: rubati preziosi

Nuovo colpo della Banda della Spaccata, che nella notte tra venerdì e sabato ha preso di mira una gioielleria di via Torrearsa, nel quartiere Libertà. Qui, a quanto si apprende, i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina, fatto irruzione nel negozio e portato via gioielli per migliaia di euro. A dare l'allarme qualche passante. Sul posto è intervenuta la polizia che ha avviato le indagini, e già ascoltato il titolare dell'attività. Al vaglio anche le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza. Nelle scorse settimane la stessa banda di malviventi si sarebbe resa responsabile di altri due raid in città.