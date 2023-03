Il naufragio di migranti in Libia, 17 superstiti diretti a Pozzallo

Sono attesi a Pozzallo i 17 superstiti dell'ennesimo naufragio avvenuto ieri in zona Sar libica e in cui 30 persone risulterebbero disperse. Soccorsi dal mercantile Froland dovrebbero arrivare nella cittadina del Ragusano nel pomeriggio. E sempre a Pozzallo, in serata, giungeranno 194 migranti, trasferiti da Lampedusa a bordo del traghetto di linea diretto a Porto Empedocle. Nell'hotspot cittadino si trovano al momento 97 ospiti, tra cui 20 donne e cinque nuclei familiari.