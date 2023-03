Anagrafe nel caos a Palermo: 18 mesi per un certificato: è protesta

Anche un anno e mezzo per l'iscrizione anagrafica. E lunghe attese per la residenza e la carta d'identità. Per protestare contro questa situazione a Palermo domani, 14 marzo alle 10, da piazza Giulio Cesare partirà un corteo composto da una quarantina di associazioni di cittadini italiani e stranieri che da piazza Giulio Cesare attraverserà via Roma sino a raggiungere Palazzo delle Aquile. Lungo l'elenco delle sigle che scendono in piazza per chiedere il rispetto della legge, l'iscrizione anagrafica entro 2 giorni dalla richiesta, la presenza di mediatori culturali negli uffici comunali, il potenziamento del personale dedicato alle iscrizioni anagrafiche, più postazioni decentrate per tutti i cittadini. Attualmente per i cittadini migranti c'è solo lo sportello di viale Lazio, aperto il martedì e giovedì, del tutto insufficiente a esaudire le richieste dicono gli organizzatori. Si chiede parità di condizione anche per le persone di cittadinanza non-Ue, di estendere anche per loro l'apertura tutti i giorni sia nella sede centrale che nelle postazioni decentrate e di incrementare il personale per smaltire la montagna di pratiche che si è accumulata in questi anni. Da anni sindacati e associazioni denunciano i gravissimi disservizi dell'ufficio anagrafe del Comune di Palermo, il quale lascia attendere le persone per mesi, se non addirittura per anni, per completare le pratiche di iscrizione anagrafica nonostante il termine di due giorni previsto dal regolamento del ministero degli Interni. "Il Comune ha sempre risposto che i ritardi sono dovuti alla carenza di personale - scrivono le associazioni nella piattaforma della manifestazione - Una giustificazione non più accettabile e solo una risposta sbrigativa e superficiale per non affrontare il problema, dietro cui si celano disfunzioni amministrative, organizzative e anche violazioni di legge".