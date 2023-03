Eurodeputata Donato (Dc): ingenerose accuse alla Guardia costiera

"E' inaccettabile che per ogni tragedia che si consuma nel Mediterraneo, l'ultima peraltro in acque libiche, l'Italia e soprattutto la nostra Guardia Costiera finisca sul banco degli imputati. È una speculazione politica ipocrita e oltraggiosa per chi cerca ogni giorno di salvare i naufraghi, che non giova affatto a ridurre le vittime dei naufragi". Così in una nota la parlamentare europea della Democrazia Cristiana, Francesca Donato."Il Mediterraneo è diventato un cimitero di disperati - continua Donato - è una tragedia umanitaria di cui non si può fare carico solo l'Italia. È la chiara evidenza del fallimento o meglio dell'assenza di una strategia internazionale che veda protagonista l'Unione Europea e che intervenga duramente su chi specula sulla disperazione dei migranti. C'è un altro Paese europeo nel Mediterraneo che dovrebbe essere additato se si vogliono incolpare i Paesi membri di mancato soccorso ed è Malta: perché nessuno ne parla? L'Unione Europea - sottolinea- continua a promettere fondi e aiuti ma di fatto scarica su di noi il compito umanitario e quello di controllo delle frontiere esterne a sud, fra loro spesso contraddittori. Le vite in mare si salvano con delle scelte e delle strategie unitarie concrete come ad esempio un intervento congiunto per chiudere i lager libici, e non certo con lo scaricabarile indecoroso che dura ormai da troppo tempo", conclude Donato.