Violata sorveglianza speciale, arrestato a Palermo

La Polizia ha arrestato un giovane palermitano per aver violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, nonché obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'arresto è maturato nell'ambito dei consueti ed ordinari servizi di presidio del territorio. Il giovane è stato trovato all'interno di un centro commerciale di Palermo. Il giovane durante le fasi di accertamento non ha fornito alcuna motivazione plausibile a giustificare la sua presenza li, motivo per cui veniva denunciato in stato di libertà per la violazione della misura. Nel tardo pomeriggio gli agenti hanno sorpreso nuovamente il giovane al lo stesso commerciale, incurante della prescrizione a cui avrebbe dovuto attenersi, quindi è stato arrestato.