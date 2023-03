Uilm, bene lavori ai Cantieri di Palermo ma l'azienda ci convochi

"Abbiamo appreso positivamente che sarà Fincantieri di Palermo a costruire la nuova nave traghetto per le tratte tra la Sicilia e le isole di Lampedusa e Pantelleria. Senza dubbio una commessa importante per la città e di impulso all'economia di tutta l'isola. Riteniamo opportuno che, a questo punto, l'azienda convochi le organizzazioni sindacali per metterci al corrente del progetto ma soprattutto per rivedere i carichi di lavoro, considerato che l'ultimo confronto su questo tema è stato lo scorso febbraio, prima di sapere di questa nuova commessa". Lo dicono Enzo Comella e Giovanni Gerbino della Uil Sicilia e Palermo. "Ci rivolgiamo alle istituzioni per accelerare, inoltre, l'inizio dei lavori del bacino da 150 mila tonnellate, vitale per il futuro del settore, che dureranno circa due anni", concludono.