Il Naufragio di Steccato Cutro, il 21 marzo le vittime ricordate a Milano

Anche i nomi delle vittime del naufragio di Steccato di Cutro saranno letti insieme a quelle delle vittime innocenti delle mafie il prossimo 21 a marzo a Milano. Lo ha annunciato il presidente e fondatore di Libera don Luigi Ciotti durante la conferenza stampa di presentazione del programma della 28esima Giornata della memoria e dell'impegno che si e' tenuta a Palazzo Marino, sede del Comune. Per don Ciotti, e' necessario "un momento di riflessione da parte di tutti" su quello che e' accaduto, come e' necessario affermare che "dietro a queste drammatiche vicende ci sono sempre responsabilita'", "giochi e interessi criminali", in particolare "ci sono le mafie che vanno a creare le condizioni di fragilita' di quelle persone". Percio' "noi cercheremo di leggere tutti quei nomi" dal palco del 21 marzo, "quei nomi o quelle sigle, perche' per alcuni non si nemmeno hanno i nomi". La lettura dei nomi, raccolti da Libera durante l'anno, e' l'atto simbolico piu' qualificante della manifestazione.