Il fallimento di Svb, crolla la Borsa di Milano: Wall Street gira positivo

Il governo americano scende in campo e annuncia un piano per evitare che il fallimento di Silicon Valley Bank si tramuti in una nuova Lehman Brothers.

Il Tesoro, la Fdic e la Fed annunciano - in una nota congiunta - che tutti i depositi presso Svb saranno disponibili da oggi, quindi anche quelli sopra il 250.000 dollari assicurati dalla Federal Deposit Insurance Corp.

Inoltre la banca centrale mette a disposizione una nuova finestra di liquidità per aiutare le banche a rispondere alle richieste dei clienti in caso di fuga.

Ma la rete di protezione allestita dagli Usa intorno al caso Svb non ha evitato il duro contraccolpo sulle borse europee, Wall Street sembra tenere meglio.

Svb, Biden: 'Nessuna perdita sara' a carico dei contribuenti'.Wall Street tiene all'onda d'urto di Svb.

Il Dow Jones sale dello 0,61% a 32.107,84 punti, il Nasdaq guadagna l'1,01% a 11.254,98 punti mentre lo S&P 500 mette a segno un progresso dello 0,50% a 3.881,50 punti.

La borsa americana tiene mentre non fanno altrettanto le Borse europee nonostante le rassicurazioni che per il Vecchio Continente non ci siano rischi di un contagio dal crac di Silicon Valley Bank. Milano resta penalizzata dalla forte esposizione al comparto bancario con il Ftse Mib che cede il 3,8% e resiste sopra 26mila punti. Sul listino Bper cede l'8,8%, Unicredit l'8,3%, Banco Bpm l'8%, Mps il 7,8%, Intesa il 6%. Tra la altre Piazze, Francoforte lascia sul terreno il 2,75%, Londra il 2%, Parigi il 2,6%, Madrid il 3%. L'indice d'area, lo stoxx 600, perde oltre 2 punti percentuali zavorrato oltre che dai finanziari, dai titoli legati all'energia e dai beni di largo consumo. Lo spread tra Btp e Bund ondeggia a 193 punti con il rendimento del decennale italiano stabile al 4,14%. Tra le commodity il gas resta sopra i 52 euro al megawattora con un calo dello 0,5%. Fronte cambi l'euro si conferma a 1,07 sul dollaro.