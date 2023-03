Siracusa, illuminazione strada Arenella: lavori al via

Il deputato regionale Carlo Gilistro e l'ex consigliere comunale Francesco Burgio (nella foto, da sinistra), entrambi del MoVimento 5 Stelle, hanno incontrato questa mattina i dirigenti del settore Viabilità del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Al centro dell'incontro, l'illuminazione della Sp 58, all'Arenella. "I lavori inizieranno a brevissimo e termineranno entro i primi giorni di aprile. Saranno sostituiti circa 70 corpi illuminanti e, per evitare

che i predoni di rame possano prendere di mira il nuovo impianto, verranno utilizzati cavi in alluminio", spiegano Gilistro e Burgio al termine dell'incontro. "Ringraziamo i dirigenti ed i tecnici del settore della ex Provincia Regionale. Dopo quasi 15 anni al buio, tornerà adesso la luce lungo la trafficata strada che serve l'importante contrada", concludono.